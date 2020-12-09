Путин видит в росте цен на продукты попытку подогнать внутренние цены под мировые

Президент РФ Владимир Путин выразил удивление ростом российских цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Как сообщает РИА «Новости», он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

«При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок — вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? Ну слава Богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная», — сказал он.

«А подсолнечное масло на 23,8%? И продолжает расти. Мука на 12,9 выросла, макаронные изделия — 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Это-то почему?» — добавил Путин.

Ранее Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

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