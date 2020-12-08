Посольство ответило на обвинения России в кибератаке на парламент Норвегии

Москва считает неприемлемыми обвинения России в причастности к кибератаке на парламент Норвегии, сообщает российское посольство в Осло на своей странице в Facebook.

В ходе расследования кибератаки Полицейской службы безопасности Норвегии «никаких доказательств причастности к ней России не найдено», подчеркивается в заявлении.

«Обвинения без доказательств в режиме «highly likely» («крайне вероятно») неприемлемы», — отмечает посольство.

Ранее полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что к кибератаке на парламент страны в августе текущего года могут быть причастны хакерские группировки, связанные с российской военной разведкой.

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