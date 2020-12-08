Путин подписал закон о формировании Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, определяющий его статус, порядок формирования и деятельности. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Госсовет — это конституционный государственный орган, который формирует глава государства. Цель Госсовета — обеспечить согласованную работу органов власти, определить основные направления внутренней и внешней политики России и приоритетные направления социально-экономического развития страны.

Главой органа станет президент РФ, заняв пост председателя. Также в Госсовет войдут премьер-министр, спикеры Совфеда и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в его состав также могут быть приняты представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие лица.

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