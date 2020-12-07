В Кремле уточнили, с какими организациями будет работать Чубайс в новой должности

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который ранее был назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями, будет работать с организациями, входящими в систему ООН. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

После назначения Чубайс написал на своей странице в Facebook, что считает порученное ему дело значимым для страны и интересным.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — выразил мнение политик.

Ранее сообщалось, что Чубайс отметил свое новое назначение, выстрелив из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости.

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