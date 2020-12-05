Горбачева перестали навещать внуки

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева не навещают внуки, самым близким для него человеком сейчас является помощник Павел Палажченко. Об этом пишет МК, ссылаясь на картины Виталия Манского «Горбачев. Рай».

Согласно сообщению, сейчас экс-президент живет в служебном доме, находящимся под охраной.

Горбачев рассказал, что внуки его не навещают и он находится в плохой форме. Ему тяжело встать с кресла и передвигается он с помощью специального приспособления. Ему приходится пользоваться лифтом, чтобы попасть на второй этаж.

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