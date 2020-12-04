Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску. Об этом сообщается на ее сайте.

Письмо было направлено в Госсекретариат Ватикана. Его также передали апостольскому нунцию в Литве.

В Telegram-канале пресс-службы Тихановской, что письмо политика стало ответом на энциклику папы Римского «Fratelli Tutti» («Все братья». — «Газеты.Ru»), которая была опубликована 3 октября. В документе понтифик говорит об объединении, о любви и признании достоинства каждого человека.

В свою очередь Тихановская попросила главу католической церкви поддержать граждан Белоруссии в их борьбе за «лучшую политику» и «социальную дружбу». Кроме того, она рассказала в письме о героизме белорусского народа и политической ситуации в стране.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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