В НКР сравнили соглашение по Карабаху с Брестским миром

Трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху стало для жителей региона своего рода Брестским миром, заключенным на невыгодных условиях. Об этом заявил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что нужно понимать, — в произошедшем виноваты сами карабахцы, а не иные силы.

«Я даже не виню Турцию или Азербайджан, поскольку они, как я часто повторял, – самые честные враги. Они никогда не скрывали своих истинных намерений. Они всегда говорили, что их главная цель – Степанакерт, Шуши и так далее», — сказал Бабаян.

Он выразил мнение, что первоочередная ответственность за итоги конфликта лежит на Армении. По его словам, жители Карабаха проиграли не Азербайджану или Турции, а сами себе, и это надо учитывать. Советник президента НКР считает, что карабахцам не удалось разгадать стратегический характер новой войны, что является важнейшей предпосылкой ведения оборонной политик.

«Война по большей части была бесконтактной, большинство наших потерь были бесконтактными, от беспилотников», — подытожил Бабаян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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