Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, передает украинское «Радио Свобода».
Тихановская выразила желание услышать позицию Москвы по белорусскому вопросу.
«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем», — сказала политик, отметив, что белорусы очень этого ждут. При этом, по словам Тихановской, белорусский народ ждет не поддержки режима президента Александра Лукашенко, а высказываний о белорусах и о желании строить будущее вместе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют устанавливать контакты с Тихановской.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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