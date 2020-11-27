Трамп заявил, что Байден получил больше всего голосов в коррумпированных штатах

Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден победил только в коррумпированных штатах. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, демократу не удалось заполучить большинство в крупных американских городах, кроме Детройда, где, как отметил президент, голосов было больше, чем проживающих в городе людей. Также политик уточнил, что Байден победил и в Милоуоки, Филадельфии и Атланте.

Трамп назвал такое распределение голосов неудивительным, поскольку перечисленные города находятся в «самых колеблющихся штатах», славящихся своей «политической коррумпированностью».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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