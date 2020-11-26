«Ъ» сообщил, что в Москве возмущены утечкой беседы Путина и Макрона

Российские власти возмущены очередной утечкой деталей телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора. Особую озабоченность вызывает утверждение автора об аутентичности материала», — заявил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что в статье издания Challenges, где и появились детали беседы, суть разговора президентов отражена неверно.

«На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — сказал источник.

Ранее Challenges со ссылкой на дипломатический источник заявило, что во время телефонного разговора Путин попросил Макрона помочь в производстве вакцины «Спутник V» и подключить к решению этой проблемы Институт Пастера.

Это уже вторая утечка подробностей разговора лидеров России и Франции.

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