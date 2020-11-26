В Госдуме уверены, что русский язык сохранит в Киргизии статус официального

Предложение лишить русский язык статуса официального не получит в Киргизии широкой поддержки, поскольку это невыгодно с политической и экономической точек зрения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Аргументация традиционная: киргизы плохо знают киргизский язык, поэтому надо снять с русского погоны официального языка. Русский язык продолжает оставаться популярным, некоторым суперкиргизам это не нравится. Но это не соответствует экономическим интересам Киргизии. Две трети бюджета страны – это поступления от мигрантов, а каждый пятый киргиз работает в России. Работать в другой стране без знания языка – значит порождать для себя проблемы. У меня нет уверенности, что это предложение будет подхвачено», — сказал депутат.

Он добавил, что Россия будет внимательно наблюдать за развитием ситуации и отреагирует соответствующим образом, если это будет необходимо.

«Россия будет внимательно наблюдать. Мы были бы очень удивлены, если бы новые власти Киргизии – еще не успев утвердиться – начали бы сводить счеты с русским языком. У них там более важные задачи есть», — заключил Затулин.

Ранее член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального и развивать его с помощью отдельных законов.

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