В Конгрессе прокомментировали решение Трампа о помиловании Флинна

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф прокомментировал решение действующего президента страны Дональда Трампа о помиловании своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Он отметил, что данное действие политика является примером «злоупотребления правом помилования».

По мнению конгессмена, Трамп стремился «наградить друзей», а также оказать защиту тем, «кто его прикрывал».

«На этот раз он милует Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», — написал Шифф.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией. 25 ноября Трамп заявил, что помиловал Флинна.

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