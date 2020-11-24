Путин призвал устранить международные разногласия и двигаться вперед

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств призвал их работать над устранением всех разногласий и формированием объединяющей повестки, передает РИА «Новости».

«Убежден, что несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия необходимо устранять, двигаться вперед, продвигать объединяющую международную повестку дня», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в мире особенно важен настрой на честное взаимодействие между всеми государствами на Земле.

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