Асад назначил нового главу МИД Сирии

Президент Сирии Башар Асад назначил нового главу министерства иностранных дел Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

Так, на данный пост был утвержден бывший замглавы МИДа страны Фейсал Микдад.

Кроме того, на место его заместителя был назначен постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари. В свою очередь на его место был утвержден посол Бассам Саббах.

Ранее должность главы ведомства с 2006 года занимал Валид Муаллем, который также был вице-премьером страны. 16 ноября стало известно, что он скончался в возрасте 79 лет.

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