Путин рассказал о принадлежности Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин рассказал о территориальной принадлежности непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что армянская сторона не признала независимость и суверенитет Карабаха.

«Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности не предписывают России принимать прямое участие в конфликте, поскольку на армянские территории «никто не покушался».

По его словам, Армения «не чувствовала себя брошенной, забытой», поскольку Россия сделала все, чтобы этого не было.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

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