Путин рассказал, почему не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, почему Москва не поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что в отсутствии поздравления нет какой-либо подоплеки.

«Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — сказал Путин.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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