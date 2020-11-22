Путин рассказал об отношении РФ к Трампу и Байдену

Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении России к действующему президенту США Дональду Трампу и кандидату на эту должность Джо Байдену, передает РИА «Новости».

«Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену», — сказал Путин.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Официально итоги еще не были подведены.

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