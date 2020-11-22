Путин: Россия была только посредником при заключении договора по Карабаху

Россия была только посредником при заключении соглашения по непризнанному Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что авторами соглашения выступили Россия, Армения и Азербайджан.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

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