Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Михаил Кириллов
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Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Казаков занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.
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