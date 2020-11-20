Путин назвал испорченными отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях с США, заявил, что и без того испорченные отношения испортить нельзя. Об этом пишет РИА «Новости».

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Глава государства не стал подробно объяснять свой ответ.

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