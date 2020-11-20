Лукашенко заявил, что договорился с Москвой об отсрочке долга в $1 млрд

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в 2020 году $1 млрд госдолга, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим, — они отложили наши долги», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что деньги планировалось потрать на «машиностроение и прочее», но теперь они направлены на лечение людей с коронавирусом.

Как заявил президент, «здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год».

В Белоруссии коронавирусом заразились 120 847, выздоровели 100 749, скончались 1 081 человек.

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