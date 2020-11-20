В Минцифры прокомментировали упразднение Россвязи и Роспечати

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировал передачу ведомству функций Роспечати и Россвязи. Об этом сообщает РБК.

По его словам, такие изменения повысят эффективность и рациональность использования имеющихся ресурсов.

Он отметил, что Минцифры собирается провести процедуру упразднения агентств «бесшовно», без проблем в реализации текущих задач.

Представитель также добавил, что сотрудники Роспечати и Россвязи продолжат деятельность «под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства», а их опыт поможет сохранить высокое качество работы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи.

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