Песков: Путин в курсе задержания Меня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе задержания аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.

При этом представитель Кремля отметил, что представления о снятии Меня с должности аудитора не было.

«Пока большего сказать не можем», — заключил Песков.

Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.

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