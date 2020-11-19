Врио премьер-министра Дагестана назначен Абдулпатах Амирханов
Анна Светлова
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Первый заместитель председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов стал врио главы кабинета министров республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, руководившего регионом более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
Отмечается, что Амирханов был назначен врио председателя дагестанского правительства еще несколько дней назад. Соответствующий документ был подписан в то время, когда Артем Здунов уехал в командировку.
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