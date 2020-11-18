Конгрессмен потребовал судить Трампа за госизмену

Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл потребовал привлечь к суду действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрацию за «преступления против нации и конституции», пишет The Washington Times.

По словам Паскрелла, Трамп совершил «государственную измену», пытаясь атаковать выборы и «задушить демократию».

«Он участвовал в предательстве, в измене. Он почти отказался от управления и защиты нашей нации», — сказал конгрессмен.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Официально итоги еще не были подведены.

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