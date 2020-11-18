У временного председателя Сената США Грассли выявили коронавирус

У временного председателя Сената США, 87-летнего Чака Грассли (республиканец от штата Айова), обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Грассли отметил, что он чувствует себя хорошо и будет продолжать работать из дома.

Он также добавил, что будет соблюдать карантин и следовать указаниям врачей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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