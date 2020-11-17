Путин назвал обвинения в предательстве в адрес Пашиняна безосновательными
Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве являются безосновательными. Об этом он заявил в эфире «России 24».
По его словам, отказ армянской стороны от текущего соглашения по Карабаху стал бы для страны самоубийством.
Однако президент подчеркнул, что ситуация, которая развилась в Армении после подписания соглашения, является внутренним делом страны.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.
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