Закон о неприкосновенности экс-президентов не касается Горбачева

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что гарантии экс-президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это связано с тем, что Российская Федерация является правопреемницей СССР, а в документе речь идет о России.

«Соответственно ответ «нет», не распространяется», — ответил Крашенинников на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Отмечается, что Парфенов обратился к Крашенинникову в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о неприкосновенности бывших президентов страны.

Как стало известно ранее, он предусматривает, что бывшим президентам России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения ими президентских полномочий.

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