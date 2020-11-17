Закон о неприкосновенности экс-президентов не касается Горбачева
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что гарантии экс-президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это связано с тем, что Российская Федерация является правопреемницей СССР, а в документе речь идет о России.
«Соответственно ответ «нет», не распространяется», — ответил Крашенинников на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
Отмечается, что Парфенов обратился к Крашенинникову в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о неприкосновенности бывших президентов страны.
Как стало известно ранее, он предусматривает, что бывшим президентам России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения ими президентских полномочий.
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