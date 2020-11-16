Президент Армении освободил от должности главу МИД страны

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставку главы МИД страны Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает Sputnik Армении.

Ранее с соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, заявив, что отстранил главу внешнеполитического ведомства от должности.

«Взяв за основу предложение премьер-министра и согласно статье конституции и закону «О структуре и деятельности правительства», освободить от занимаемой должности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна», — говорится в тексте документа.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

МИД Армении не считает заявление по Карабаху полным решением конфликта

Лавров и глава МИД Армении обсудили размещение миротворцев РФ в Карабахе

Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении