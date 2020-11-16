Президент Армении освободил от должности главу МИД страны

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставку главы МИД страны Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает Sputnik Армении.

Ранее с соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, заявив, что отстранил главу внешнеполитического ведомства от должности.

«Взяв за основу предложение премьер-министра и согласно статье конституции и закону «О структуре и деятельности правительства», освободить от занимаемой должности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна», — говорится в тексте документа.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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