Мишустин: реформа системы госуправления начнется 1 января

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о старте реформы системы государственного управления 1 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Откладывать реформу больше нельзя», — произнес он в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что процедура рассчитана на три месяца. За это время предстоит настроить систему госуправления исходя из поручений российского президента, а также создать эффективный механизм обратной связи между людьми и государством.

Премьер-министр также подчеркнул, что около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти сейчас свободны, и специальная рабочая группа будет оптимизировать кадровый состав.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, устанавливающий новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции.

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