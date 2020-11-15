Путин на совещании с военными пошутил о своем кресле
Бернст Ю.
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Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других, передает РИА «Новости».
«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — спросил глава государства у военных.
На что министр обороны Сергей Шойгу ответил: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».
Расположение кресла Путина связано с особыми санитарными мерами из-за коронавируса.
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