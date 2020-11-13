Путин поддержал идею предоставить статус федеральной территории для «Сириуса»
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею предоставления статуса федеральной территории для «Сириуса». Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».
По словам главы государства, он обратился к членам рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию с просьбой разработать законопроект, который позволит реализовать инициативу, предоставляющую «Сириусу» экономическую самостоятельность, а также право прямой коммуникации с правительством и президентом.
Российский лидер уточнил, что все решения ожидают вступления в силу в 2021 году.
«В связи с принятием новых решений по статусу «Сириуса» жду предложений по его дальнейшему развитию», — заключил Путин.
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