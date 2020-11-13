Песков назвал ключевой роль Путина в подписании договора по Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ключевой роль российского лидера Владимира Путина в подписании трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом он сказал в интервью RT.

«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы — это была работа президента Путина», — сказал представитель Кремля.

По его словам, президент «сидел на телефонах», проводил разговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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