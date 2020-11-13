Харрис назвала идеалы администрации Байдена

Претендент на пост вице-президента США от демократов Камала Харрис перечислила идеалы администрации кандидата в президенты Джо Байдена, который назван рядом СМИ победителем президентской гонки.

«Надежда. Единство. Порядочность. Правда. Это идеалы, которыми будет руководствоваться администрация Байдена и Харрис», – написала политик на своей странице в Twitter.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— CNN: Трамп не признает поражения до оглашения итогов голосования в Джорджии

— Прошедшие выборы в США признали самыми безопасными в истории страны

— Власти США не выявили нарушений при подсчете голосов на выборах