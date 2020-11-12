В Белом доме рассказали, когда Трамп появится на публике

Пресс-секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни рассказала, когда политик появится на публике. Об этом она рассказала в интервью Fox News.

Она подчеркнула, что Трамп выйдет на публику, когда наступит подходящее время, не назвав точных сроков.

Макинэни добавила, что на данный момент американский лидер занят запуском процесса судебных разбирательств из-за выявленных на выборах нарушений.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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