СНБ Армении задержала трех человек, ограбивших резиденцию Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении задержала троих мужчин, которые подозреваются в ограблении резиденции премьер-министра Никола Пашиняна во время беспорядков 10 ноября. Об этом пишет Sputnik Armenia.

Силовики обнаружили похищенные вещи из офиса у всех задержанных. Так, у них были найдены компьютер премьера, часы, духи, водительские права, военный билет и другие предметы. Подозреваемые сознались в хищении.

Отмечается, что против мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация и совершение массовых беспорядков», «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Угроза применения насилия против президента, Национального собрания, правительства или Конституционного суда» и «Грабеж, совершенный в особо крупных размерах». Следственные действия продолжаются и в настоящий момент.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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