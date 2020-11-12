Эксперт объяснила причины назначения Бердникова в правительство Якутии

На назначение Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) повлияло несколько факторов, в частности то, что они с главой республики Айсеном Николаевым очень похожи по ментальности и по предыдущему опыту работы, сказала «Газете.Ru» руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

По ее словам, оба политика хорошо понимают, как устроено проблемное поле и какие вызовы существуют в регионе.

«В каком-то смысле они говорят на одном языке. Я думаю, что очень важно то, что оба они достаточно активные личности, активно проявляют себя в решении различных проблем», — обратила внимание эксперт.

По ее словам, одну из главных ролей при назначении Бердникова сыграла его способность реально решать сложные вопросы.

«Главным образом это организация работы по ликвидации последствий паводка в Тулуне. Эта история ключевая. То, как он в нее вовлекался и как лично ее решал», — подчеркнула Кислицына.

Она также отметила, что назначение Бердникова — целевое: он будет заниматься вопросами строительства Ленского моста.

«Для жителей Якутска это давняя мечта. Причем этот вопрос очень важен не только для жителей региона, но и в целом для страны, потому что в регионе сейчас нет железнодорожного сообщения. А это альтернативная ветка», — констатировала эксперт.