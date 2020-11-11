Путин и Токаев переговорили по телефону

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

«По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — проинформировала пресс-служба.

Лидеры высоко оценили итоги заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло накануне.

Также Токаев отметил эффективность действий России по прекращению огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Более того, президенты обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе совместное производство вакцин в Казахстане.

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