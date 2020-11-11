RealClearPolitics ответил на данные об отзыве «победы» Байдена на выборах
Сооснователь и президент американского портала RealClearPolitics Том Бивен оценил информацию о том, что ресурс заблокировал «победу» кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента страны. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, такая информация является неправдой.
«Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось», — написал Бивен.
Его твит стал ответом на публикацию адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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