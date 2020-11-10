Путин назначил новых министров

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Президент России Владимир Путин назначил ряд новых министров, сообщается на сайте Кремля.

Так, министром строительства и ЖКХ назначен Ирек Файзуллин, министром энергетики — Николай Шульгинов, министром транспорта — Виталий Савельев.

Кроме того, новым министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Алексей Чекунков, министром природных ресурсов и экологии — Александр Козлов.

Указы президента вступают в силу со дня подписания.

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