Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна при урегулировании конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проявленное в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что для разрешения таких «сложных, завязанных в тугой узел конфликтов» нужно идти на компромиссы, что требует мужества от принимающих решения.

«В этой связи, конечно, вы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента Республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принятии решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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