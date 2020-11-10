Путин заявил, что миру по-прежнему угрожают терроризм и наркотрафик
Международный терроризм и наркотрафик по-прежнему угрожают мировой безопасности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет ТАСС.
«По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли и масштабы киберпреступности», — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что вопрос стратегической стабильности продолжает оставаться актуальным.
По его словам, одним из ключевых направлений для ШОС является «содействие мирному политико-дипломатическому решению кризисов, купирование угроз, исходящих из горячих точек».
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