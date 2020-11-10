Президент России Владимир Путин призвал не политизировать борьбу с коронавирусом, пишет ТАСС.

В частности, он подчеркнул, что нельзя политизировать вопрос создания вакцины.

«В том числе это (запрет на политизацию) касается и вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса», — сказал президент.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 51 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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