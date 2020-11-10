ЛДПР не будет голосовать по кандидатурам Савельева и Козлова на должности министров

Фракция ЛДПР на пленарном заседании Госдумы откажется от голосования по кандидатурам Виталия Савельева и Александра Козлова на должности министров. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский, передает РИА «Новости».

По его словам, ЛДПР поддержит четыре кандидатуры из шести.

«А по двум кандидатам мы будем воздерживаться. Министр транспорта Савельев – не поддержим, поскольку он хороший человек, но мы считаем, что министром транспорта должен быть специалист по строительству дорог, нам нужны дороги», — говорится в сообщении.

Также ЛДПР не будет голосовать по кандидатуре Козлова.

«Мы не довольны им во время выборов в Амурской области губернатора. Победил наш Абрамов, остановили компьютер… и утром уже победил Козлов», — сказал Жириновский.

Как сообщалось, фракция «Единая Россия» в Госдуме готова поддержать внесенные правительством РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств и на должность нового вице-премьера.

До этого президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также он снял с должности главу Минтранса Евгения Дитриха.

Кроме того, Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

До этого Путин увеличил число вице-премьеров до 10. Документ вступил в силу со дня его подписания.

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