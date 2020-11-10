Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых условиях пандемии коронавируса, обеспечивают общественный порядок и вносят свой вклад в реализацию важнейших мер, направленных на борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией, киберпреступностью.

Он также отметил, что многое было сделано для повышения безопасности дорожного движения и для пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства.

Российский лидер призвал сотрудников органов внутренних дел продолжать действовать решительно и принципиально в интересах граждан и всей страны.

10 ноября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Дата установлена указом президента РФ Дмитрия Медведева от 13 октября 2011 года.

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