Правительство назначило врио глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил врио руководителей трех министерств, говорится на сайте кабмина.

Так, временное исполнение обязанностей главы Минтранспорта будет выполнять первый замминистра – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Врио главы Минприроды будет статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко. Также Мишустин распорядился назначить врио руководителя Минстроя первого замминистра Ирека Файзуллина.

9 ноября президент России Владимир Путин освободил от должности глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Также Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

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