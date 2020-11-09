«Единая Россия» проголосует за кандидатуры новых министров и вице-премьера

Фракция «Единая Россия» в Госдуме готова поддержать внесенные правительством РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств и на должность нового вице-премьера. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов, передает «Интерфакс».

«Предварительно, хочу сказать, мы приняли решение о поддержке представленных кандидатур», — сказал Неверов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность и.о заместителя секретаря Генсовета партии. Голосование по кандидатуре Кобылкина состоится на заседании президиума 11 ноября.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также он снял с должности главу Минтранса Евгения Дитриха.

Кроме того, Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

До этого Путин увеличил число вице-премьеров до 10. Документ вступил в силу со дня его подписания.

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