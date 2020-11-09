Россия ратифицировала договор с Эквадором о выдаче подозреваемых и осужденных

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Эквадором о выдаче подозреваемых или осужденных по уголовному преступлению. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

По данному соглашению стороны обязаны по запросу экстрадировать лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора.

Речь идет о тех преступлениях, которые в соответствии с законодательствами РФ и Эквадора являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Также в договоре указаны условия и основания отказа в выдаче, требования к форме и содержанию запросов о выдаче.

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