Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета, а также расширяет функции органа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к полномочиям Совбеза отнесены вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».

Кроме того, Совбез уполномочен пресекать действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям.

Также документом запрещается заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

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