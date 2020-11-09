Путин проводит встречу с Асадом

Лидеры России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проводят встречу по видеосвязи, пишет РИА «Новости».

Путин отметил значительный масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии, а также подчеркнул, что мирное восстановление страны должно проходить естественном путем, без принуждения.

Последний раз Путин и Асад виделись в начале января 2020 года, когда российский лидер приезжал с рабочим визитом в Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)побеждена в Сирии и Ираке.

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